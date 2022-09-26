الامارات | شباب الأهلي بطل «الرجال».. وكلباء يتوّج بفئتي الناشئين والشباب في بطولة الجري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج شباب الأهلي بلقب البطولة الفرقية لألعاب القوى بعد فوزه بالمركز الأول في فئة الرجال لمسافة ثمانية كيلومترات وحصوله على 16 نقطة، كما توج اتحاد كلباء بطلاً لفئتي الناشئين والشباب، في بطولة الدولة الفرقية للجري التي دشنت موسم «أم الألعاب» 2022-2023، أمس الأول على شاطئ مدينة كلباء بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الدولة.

توّج الفائزين الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، وحضر البطولة رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء د.محمد عبدالله المر، ونائب رئيس الاتحاد، فهد عبدالله بن جمعة، والأمين العام للاتحاد، ناصر عاشور،، والمدير المالي، سهيل سويدان، ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، علي غزوان، ورئيسة لجنة المرأة، أحلام حسن، ورئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، راشد ناصر آل علي.

وتفوق كلباء في سباق فئة الناشئين لمسافة أربعة كيلومترات بحصوله على المركز الأول برصيد 44 نقطة، ونال خورفكان المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وحتا الثالث برصيد 75 نقطة، كما نال كلباء المركز الأول في فئة الشباب لمسافة ستة كيلومترات بعدما حصد 30 نقطة، وجاء الشارقة ثانياً برصيد 61 نقطة، والفجيرة ثالثاً برصيد 62 نقطة، بينما تألق نادي الإمارات في سباق فئة الأشبال لمسافة كيلومترين بنيله المركز الأول برصيد 46 نقطة.

وشهد سباق السيدات لمسافة ستة كيلومترات تألق نادي الشارقة لرياضة المرأة بحصوله على المركز الأول برصيد 14 نقطة، كما حصد لقب فئة الأشبال لمسافة كيلومترين برصيد 12 نقطة، وجاء البطائح ثانياً برصيد 68 نقطة.

وقال الدكتور محمد المر في تصريحات صحافية: «ضربة البداية في الموسم الجديد ترسخ الرؤية الداعمة للتطور المنشود، بما يتماشى مع استدامة وجودة البرامج التي تكرس نهج ألعاب القوى في الوصول إلى أفضل الممارسات التي تمهد الطريق لرفع شأن اللعبة على المستويين الإقليمي والدولي، وعكس الصورة المشرفة التي تقودنا إلى النتائج الإيجابية».