شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة أفريقيا لسيدات السلة بتنزانيا بمشاركة سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات البطولة الأفريقية لكرة السلة سيدات، والتى تقام فى تنزانيا فى الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة فريق سيدات سبورتنج السكندرى.

ويشارك فى البطولة 9 فرق، منها سبورتنج، وفريق من جنوب السودان، وفريقين من رواندا، ومثلها من كينيا، وفريق من بوروندى وكينيا وتنزانيا.

بعثة سبورتنج فى البطولة تضم كلا من المستشار محمد محرم رئيسا للبعثة، والمدير الفنى محمد محروس، حسن غريب مدربا عاما، محمد جابر المدير الإداري، أحمد إبراهيم مخطط أحمال، وتيسير صيام طبيبا.

وعلى مستوى اللاعبات تتكون البعثة من هاجر عامر ، اسرار ماجد ، جينا حازم ، نادين ياسر ، منار ايهاب ، ريم موسي ، نورهان احمد ، نسمة عبدالرحمن، ندي الغايش ، رولا احمد ، كريستال ، هنا عبدالعال