شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى السعودى: تعاقدنا مع موسيمانى لمدة موسم وسيعمل بجهازه كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تيسير الجاسم نائب رئيس أهلى جدة السعودى، أن المفاوضات مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى منذ 3 أسابيع والتعاقد لمدة عام قابل للتجديد.

وقال تيسير الجاسم فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "نحن نتواصل مع موسيمانى منذ 3 أسابيع وهو كان يدرس الفريق جيدا، وتابعنا كل البطولات التى حققها موسيمانى مع الأهلى المصرى سواء لقبى أفريقيا أو برونزية مونديال العالم".

وتابع تيسير الجاسم: "هبوط الأهلى كان صدمة للشارع السعودى كله ونسعى العودة إلى دورى المحترفين سريعا على يد موسيمانى".

وأوضح نائب رئيس الاهلى السعودى: "موسيمانى سيقود الاهلى السعودى بنفس جهازه المعاون الذى كان يقود به الاهلى المصرى". وتابع: "تعاقدنا مع موسيمانى لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر".