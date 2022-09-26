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الأهلى السعودى: تعاقدنا مع موسيمانى لمدة موسم وسيعمل بجهازه كاملا

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القاهرة - سامية سيد - أكد تيسير الجاسم نائب رئيس أهلى جدة السعودى، أن المفاوضات مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى منذ 3 أسابيع والتعاقد لمدة عام قابل للتجديد.

 

وقال تيسير الجاسم فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "نحن نتواصل مع موسيمانى منذ 3 أسابيع وهو كان يدرس الفريق جيدا، وتابعنا كل البطولات التى حققها موسيمانى مع الأهلى المصرى سواء لقبى أفريقيا أو برونزية مونديال العالم".

 

وتابع تيسير الجاسم: "هبوط الأهلى كان صدمة للشارع السعودى كله ونسعى العودة إلى دورى المحترفين سريعا على يد موسيمانى".

 

وأوضح نائب رئيس الاهلى السعودى: "موسيمانى سيقود الاهلى السعودى بنفس جهازه المعاون الذى كان يقود به الاهلى المصرى". وتابع: "تعاقدنا مع موسيمانى لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر".

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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