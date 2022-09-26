شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين أفارقة تحت الاختبار في حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع 3 لاعبين أفارقة للاختبار في تدريبات حرس الحدود للوقوف على امكانياتهم قبل التعاقد معهم في ضوء الخطة التي وضعتها إدارة النادي، ومدير التعاقدات العميد علاء السعدني، لاختيار أفضل العناصر التي تناسب مشروع الحرس بعد الصعود للدور الممتاز.

ونجح مسئولو حرس الحدود في التعاقد مع 10 صفقات، حيث ضم كل من مدحت "فاقوسه" و أحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم ومحمود عبدالله لاعبى فريق الإسماعيلى، وأحمد شديد قناوي من المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى الرباعي محمود صلاح وأحمد عامر ومصطفي جمال وأحمد داودا، ويواصل النادى إبرام تعاقداته خلال هذه الفترة لتدعيم الفريق.

ويختتم فريق حرس الحدود معسكره المغلق بالقاهرة الثلاثاء المقبل، وذلك بعد انتهاء المرحلة الاولى من معسكره المغلق والذي استمر لمده 5 أيام، لخوض مرحلة جديدة من فترة الإعداد، لكن في الإسكندرية تحضيرا للموسم الجديد.

ويؤدي الفريق تدريباته اليومية علي فترتين صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقية البدنية والأحمال، ويخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة وفقا لخطة الاعداد الذي حددها المدير الفني احمد أيوب وجهازه المعاون علاء حسب الله ومحمد مكي واحمد عاصم ووسام اسماعيل والدكتور صفي.