شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع مدافع بترول أسيوط 5 مواسم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي طلائع الجيش تعاقده مع محمد دياب مدافع فريق بترول أسيوط لمدة خمسة مواسم، ووقع اللاعب علي العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري.

وأنهى الطلائع الموسم المنقضي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24.

وعقد علاء عبد العال، المدير الفني لطلائع الجيش، اجتماعاً مع الصفقات الجديدة لحثهم على بذل أقصى جهد لحجز مكان فى التشكيل الأساسى للفريق استعداداً للموسم الجديد، وتعاقد طلائع الجيش مع 12 صفقة جديدة وهى: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب - يحيي حامد - كريم حلاوة".