أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 / 9 / 2022

الزمالك يهزم إيليكت بهدفي زيزو والونش ويتأهل لدور الـ32 لدورى الأبطال

نجح فريق الزمالك في الصعود لدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيليكت بطل تشاد بهدفين نظيفين في لقاء العودة الذى أقيم بينهما بإستاد القاهرة ليصعد الفريق الأبيض لسابق فوزه في لقاء الذهاب بنفس النتيجة .

تقدم احمد سيد زيزو بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 71 ، وأضاف محمود حمدى الونش الهدف الثانى في الدقيقة 78 .