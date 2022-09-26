شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الاتحاد السكندرى تدريباته اليوم الأحد، تحت قيادة المدرب الصربى زوران مانولوفيتش، استعدادا للموسم الجديد.

وشارك فى التدريب جميع اللاعبين الأجانب بعد عودة سعيد سنبورى فجر اليوم من بلاده بجانب تواجد الأنجولى مابولولو وساليف مورو وبواتنج وأوستن أوموتو، والصفقات الجديدة اتلى أبرمها الفريق السكندرى مثل إسلام عبد النعيم وإبراهيم حسن ومحمد صالح والمهدى سليمان.

ودخل فريق الاتحاد السكندرى معسكرا مغلقا مساء السبت، والذى سيستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، ويخوض خلاله الفريق أربع مباريات ودية أمام أصحاب الجياد، والاتصالات والحمام وسموحة.

ووقع اختيار المدير الفني الصربي زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم والأربعة اللاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.

من جانبه أكد المدير الفني زوران أن الباب مفتوح أمام شباب النادى لينضموا لصفوف الفريق الأول فى المراحل المقبلة وعلى الجميع إثبات ذاته.