شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الأهلي يحتاج مهاجما أفريقيا.. وليس لي علاقة بتوقيع جاريدو للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب نجم النادي الأهلي سابقا أنه ليس له علاقة بتعاقد الإسماعيلي مع الإسباني جاريدو بعدما تحدثت بعض التقارير بأنه وكيل المدرب وصاحب انهاء الصفقة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس"، اليوم:"هل أنا أنهيت مشواري مع الكرة لأعمل وكيل لاعبين؟ الأمر ليس هكذا، حسني عبدربه سألني عن المدرب وقلت له رأي فيه ولم نتحدث بعدها".

وواصل متعب: "الأهلي يحتاج لمهاجم أفريقي بجوار شادي حسين، حسام حسن مهاجم جيد لكن وجود مهاجم افريقي سيحفز شادي وحسام لتقديم أداء أفضل".

وعن المنتخب وروي فيتوريا أوضح متعب: "المدرب يعمل ويجتهد وودية النيجر فيها مكاسب فنية، لا يوجد لاعب ضمن مكانه بالمنتخب وهذا هو الصحيح، اللاعب مطالب دائما بتقديم مستويات مميزة حتى يكون له مكان بالمنتخب".

وأتم تصريحاته: "عمر جابر لاعب كبير ولا يحتاج لواسطة من أجل الانضمام للمنتخب، وصلاح استعاد بريقه بالهدفين اللذين سجلهما في مرمى النيجر، وبرهن على قيمته الكبيرة مع المنتخب".