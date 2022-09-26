شكرا لقرائتكم خبر عن المصري راحة 24 ساعة قبل انطلاق المرحلة الثانية للإعداد بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، لاعبو الفريق راحة لمدة 24 ساعة بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد الشرطة في ثاني التجارب الودية بمعسكر القاهرة، ومن المقرر أن يعود اللاعبين إلى التجمع والتدريبات يوم الثلاثاء المقبل في معسكر الفريق المقرر إقامته بالأسكندرية، ضمن المرحلة الثانية للاعداد استعدادا للموسم الجديد.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق اتحاد الشرطة بهدفين للاشئ في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم الأحد على الملعب الملحق بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق القاهرة، وذلك في ختام المرحلة الأولى من فترة إعداد الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله عمرو موسى من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، فيما أضاف الكاميروني فرانك ايتوجا الهدف الثاني للنسور الخضر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

مثل المصري خلال الشوط الأول: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش، إسلام أبو سليمة، حسين السيد لخط الظهر، عمرو موسى، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي أحمد الشيخ، محمد عنتر، الجزائري عبد الرحيم دغموم كثلاثي ارتكاز هجومي لخط الوسط خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.

فيما دفع إيهاب جلال في الشوط الثاني بتشكيل مكون من عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، أحمد علاء، عماد الدين بوبكر، عمرو سعداوي لخط الظهر، إسلام عطية، فريد شوقي، ايزي ايميكا، الجزائري عبد الرحيم دغموم لخط الوسط، عمرو مرعي، فرانك ايتوجا لخط الهجوم.