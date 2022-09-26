شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تعسكر فى الإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق كرة السلة بنادى الزمالك فى معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة 3 أيام تبدأ من غدٍ الإثنين فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الابيض للسلة وديتين خلال المعسكر، الأولى مع سموحة والثانية مع سبورتنج.

ويسعى الزمالك للمنافسة على كل البطولات التى يشارك فيها، فى ظل دعم مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بالتعاقد مع لاعبين متميزين جدد هم؛ "وليد عبدالجواد من الجزيرة، وخالد عبدالناصر من طنطا، وعبد الرحمن سعد من الغرافة القطري، والأمريكي تيريل تو هولواي".

ويتكون الجهاز الجديد لسلة الزمالك من: أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.