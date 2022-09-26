شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مكاسب للأهلي بعد الفوز في ودية أسوان.. أبرزها ظهور سافيو وتسجيل طاهر من كرة ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز الثاني له في تجاربه الودية التي يخوضها في الوقت الحالي ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد 2022 / 2023 والتي يستهلها بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر المقبل، بعدما تغلب على أسوان بهدفين مقابل هدف اليوم الأحد، فيما فاز على بتروجت بخمسة أهداف لهدف في أول تجربة ودية.

وحقق الأهلي عدة مكاسب فنية من ودية أسوان، حيث نجح الفريق الأحمر في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، واطمأن على جاهزية لاعبيه الفنية والبدنية.

ولعل أهم 6 مكاسب من ودية أسوان هي:

زيادة الانسجام بين اللاعبين

ساهمت مباراة أسوان في زيادة الانسجام والتفاهم بين لاعبي الأهلي القدامى والجدد، وكذلك اللاعبين الشباب الذين يشاركون مع الأهلي لأول مرة، بعد قرار الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بتصعيدهم للتدرب مع الفريق الأول وتعويض غياباللاعبين الدوليين الذين تواجدوا مع المنتخبات الأول والأولمبي والشباب.

ظهور برونو سافيو الأول

شهدت مباراة أسوان الظهور الأول للبرازيلي برونو سافيو صفقة الأهلي الجديدة، بعدما شارك بديلا في الشوط الثاني، حيث غاب عن المباراة الأولى ضد بتروجت بعد شكواه من إجهاد عام وفضل الجهاز الفني إراحته من لعب أول تجربة ودية، قبل أن يسجل ظهوره الأول في ودية أسوان.

استمرار حسام حسن في التسجيل

واصل حسام حسن تألقه مع الأهلي في فترة الإعداد الحالية بعد تسجيله هدف للمباراة الثانية على التوالي، حيث افتتح التهديف في مباراة بتروجت ثم عاد وسجل للمرة الثانية في مباراة أسوان بعدما سجل هدف الفوز وقاد فريقه لتحقيق فوز معنوي على أبناء الجنوب.

طاهر يسجل من ركلة حرة

في ظاهرة نادرة شهدت مباراة أسوان تسجيل طاهر محمد طاهر هدف من ركلة حرة ثابتة ، في سابقة لم تحدث من اللاعب منذ الانضمام للأهلي قبل موسمين، حيث سجل هدف التعادل للأهلي في بداية الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة، في ظاهرة إيجابية لاسيما أن الأهلي لم يسجل من ركلات ثابتة منذ فترة طويلة.

ظهور ثنائي المنتخب الأولمبي

كانت مباراة الأهلي وأسوان الودية شاهدة على إشراك الثنائي محمد أشرف ومحمد مغربي العائدين للأهلي من معسكر المنتخب الأولمبي، حيث شارك اللاعبين في المباراة رغم مشاركتهما أول أمس الجمعة مع المنتخب الأولمبي ضد بنين في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل السلبي.

استمرار الدفع بالوجوه الشابة

استمر كولر في الدفع بالوجوه الشابة في ودية أسوان من أجل تجهيزهم من ناحية وتقييم مستواهم، ولمنحهم الثقة والخبرات الكافية من ناحية أخرى، وشهدت المباراة مشاركة أكثر من لاعب مثل إسلام عبد الله وكريم عثمان وأحمد أشرف ومعهم محمد فخري ومصطفى شوبير وأحمد السيد عبد النبي ومحمد مغربي ومحمد أشرف.