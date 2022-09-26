شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة فلامبو البوروندى بدور الـ 32 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الزمالك صفحة مواجهة إيليكت التشادي بعد الفوز بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء الاحد و حصد بطاقة التأهل لدور الـ 32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يبدأ الفارس الأبيض لخوض جولة جديدة بالبطولة.

وضرب الزمالك موعدًا مع فلامبو البوروندى المتأهل لدور الـ32 من بطولة دورى الأبطال، بعدما نجح الفريق البوروندى فى التأهل لهذا الدور على حساب فريق الاتحاد الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب فى بوروندى بفوز صاحب الأرض بهدف دون رد، وفى مباراة العودة فاز الفريق الليبى بنتيجة 2 / 1.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر.

نجح فريق الزمالك في الصعود لدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيليكت بطل تشاد بهدفين نظيفين في لقاء العودة الذى أقيم بينهما بإستاد القاهرة ليصعد الفريق الأبيض لسابق فوزه في لقاء الذهاب بنفس النتيجة ليكون فوز الابيض 0/4 اجمالى نتيجة المباراتين.