شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. سيراميكا يتعاقد مع جاستن أرثر لاعب منتخب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سيراميكا، فى التعاقد مع جاستن أرثر لاعب منتخب السويس أحد أندية القسم الثانى، ليواصل تدعيم صفوفه فى الموسم الجديد.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سيراميكا، للتدعيم صفوف فريقه بالعناصر المميزة وتعويض اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق والتى يأتى أبرزهم شادى حسين ومصطفى سعد ميسى وصالح جمعة وأحمد محسن وغيرهم.

ونجخ سيراميكا فى تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية، وهى جون إيبوكا – أحمد ياسر ريان – أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري – محمود عبد الحفيظ زلاكة - أحمد القرموطي - عبد الرحمن السكران - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد ناصف – محمد عادل – محمد بسام، محمد متولي "كناريا".

وكشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا أنه اتفق مع ادارة النادي على إعادة هيكلة الفريق بداية من الموسم الجديد، موضحا أنه تعمد النزول بمتوسط أعمار اللاعبين عند اختيار القائمة.

وتابع أحمد سامي في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد وسيط بيني وبين أي لاعب، أنا تحدثت مع شادي وهو كان يتمنى الانتقال للأهلي، وأنا لا أتمسك بأي لاعب يريد الرحيل، شرط أن يأتي بعرض يليق بالنادي".