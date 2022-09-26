كواليس التدريب الثانى لبيراميدز فى معسكر الإمارات.. صور

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق بيراميدز ثانى تدريباته مساء اليوم فى معسكره الخارجي المقام بمدينة دبي الإماراتية، والذى يستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، استعدادا لبدء مشواره المحلي والقاري في الموسم الجديد.

وأقيم المران المسائي على ملعب الشرطة بمدينة دبي واستمر قرابة الساعتين، وركز اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني للفريق، على تقسيم التدريب إلى وحدات بدنية لرفع معدلات لياقة اللاعبين، بجانب بعض الوحدات الفنية والخططية، ومعالجة بعض التحركات داخل الملعب في إطار برنامجه التحضيري.

كان الفريق خاض مرانا صباحيا اليوم بنفس الملعب، حيث قرر المدير الفني، خوض التدريبات يومي الاثنين والثلاثاء على فترة واحدة في المساء، تحضيرا لخوض مباراة ودية مساء الأربعاء يجري الاتفاق حاليا على طرفها.

يذكر أن بيراميدز يبدأ مشواره المحلي مع بداية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر بمواجهة هلال الساحل السوداني في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملعب نادي الهلال بأم درمان في الخرطوم، قبل خوض مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي في الأسبوع التالي، بجانب التحضير لانطلاقة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة والمحدد له ١٦ أكتوبر المقبل.