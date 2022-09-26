وزير الشباب ورئيس الاتحاد الدولى لليد يشهدان ختام بطولة العالم للكراسى المتحركة لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - صبحي: إنجاز جديد لكرة اليد المصرية علي المستوي الدولي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، ختام بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، والتي استضافتها مصر في نسختها الأولي تحت رعاية السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

حضر المباراة النهائية الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري، الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الادارة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال كلمته، أشار الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر لأول بطولة عالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، هو تأكيد علي أن مصر بدأت تخطو خطوات ثابتة نحو الريادة العالمية في كافة الألعاب، ورسالة ثقة من كافة الإتحادات الدولية نحو مصر ومنشآتها الرياضة، موجهاً الشكر للدكتور حسن مصطفي علي إسناد اول بطولة للعالم للكراسي المتحركة لكرة اليد لمصر.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لمنتخب مصر علي ما بذلوه طوال منافسات البطولة، وتحقيق المركز الثاني في أول بطولة للعالم، وهو ما يُعد إنجازاً جديداً لكرة اليد المصرية علي المستوي الدولي، معرباً عن ثقته في الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق إنجاز أفضل في البطولة القادمة والتتويج باللقب، وإسعاد الجماهير المصرية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن مصطفي :"أتقدم بالشكر والامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه الكامل للرياضة المصرية والرياضيين، كما أتقدم بالشكر للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لرعايته هذه البطولة، وعلي تنظيم هذه البطولة في أفضل صورة، كما أقدم الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الكامل لاتحاد المصري لكرة اليد والرياضة بصفة عامة".

يذكر أن المنتخب البرازيلي حصل على المركز الأول في البطولة، فيما جاء المنتخب المصري في المركز الثاني، وجاء منتخب سلوفينيا في المركز الثالث والمنتخب الشيلي في المركز الرابع، كما جاء منتخب هولندا في المركز الخامس، والمنتخب الهندي في المركز السادس.

وخسر المنتخب المصري مباراته النهائية امام المنتخب البرازيلي بضربات الترجيح، بعد انتهاء الاشواط الرئيسية بالتعادل، وبعد الاحتكام للشوط الاضافي انتهي ايضا بالتعادل، ليخسر المنتخب الوطني المباراة بضربات الجزاء بنتيجة 0-3.