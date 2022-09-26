شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 25 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الأهلي على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعهتما اليوم باستاد الأهلى والسلام، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023، والذي يستهلها بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي 9 أكتوبر المقبل.

سجل أسوان هدف التقدم فى الشوط الأول عن طريق أحمد خالد، قبل أن تعادل طاهر محمد طاهر للأهلي فى الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يسجل حسام حسن هدف التقدم للأهلي مع نهاية الشوط الثاني.