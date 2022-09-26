اخبار الرياضه

أخبار الأهلى اليوم الأحد 25 / 9 / 2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 25 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الأهلي على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعهتما اليوم باستاد الأهلى والسلام، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023، والذي يستهلها بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي 9 أكتوبر المقبل.

سجل أسوان هدف التقدم فى الشوط الأول عن طريق أحمد خالد، قبل أن تعادل طاهر محمد طاهر للأهلي فى الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يسجل حسام حسن هدف التقدم للأهلي مع نهاية الشوط الثاني.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا