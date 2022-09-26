شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للإسماعيلي بالقاهرة استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى معسكر مغلق اعتباراً من غداً الإثنين وذلك خلال فترة الإعداد تحضيراً لخوض منافسات بطولة الدوري العام.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتي يوم 3 أكتوبر المقبل، على أن يتخلله مباراتين وديتين متدرجة فى المستوى من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبيل خوض المنافسات الرسمية.

ويهدف ” جاريدو ” من خلال هذا المعسكر لتحقيق الانسجام والترابط بين كافة عناصر الفريق فضلاً عن استيعاب اللاعبين للخطط الفنية والتكتيكية المرغوب تطبيقها بجانب فرض مزيد من التركيز والانضباط بين اللاعبين.