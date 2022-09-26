شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، تفاصيل خطته لتنفيذ استاد النادي المصري، وقال أبو علي فى تصريحات لاقتصاد الشرق السعودي، "لدينا مشروع فى النادي المصري هو مشروع استثمار رياضي واقتصادى في نفس الوقت، جزء منه يخص الرياضة وهو استاد المصرى الجديد، والجزء الثانى عبارة عن استثمار فندقى تجاري يكون عائدا للصرف على النادى فيما بعد، نسعى لتحويل النادي المصري إلى منشأة اقتصادية تدر عائد ربح، وهذا هو المتبع في كل دول العالم.

وأضاف أبو على، "أتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال 3 سنوات، سنبدأ بتنفيذ الجزء الرياضي من المشروع أولا بإنشاء استاد المصري، وأتوقع أن يستغرق فترة زمنية من 20 إلى 24 شهرا، الاستاد سيكون عبارة عن 6 أدوار تتسع لـ22 ألف متفرج، مصمم على أحدث النظم العالمية فى بناء الاستادات ونراعى عنصر الأمان جدا، ووظفنا كل مطالب الفيفا في الرسومات التى سنقوم بتنفيذها".