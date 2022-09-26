شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم بهدفين على إيليكت عن طريق زيزو والونش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الزمالك فى التقدم على إيليكت التشادى بهدفين مقابل لا شيء في الدقيقتين 71 و78 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد القاهرة في إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا.

جاء الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء صنعها عبد الله جمعة من الجهة اليسرى بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها أحمد سيد زيزو ويضعها بسهولة في المرمى الخالى من حارسه، وفى الدقيقة 78 يضع محمود حمدى الونش الهدف الثانى للفريق الأبيض من متابعة لكرة زميله يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء ويضعها بسهولة فى المرمى.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - محمد طارق.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد عبد الغني - سيف جعفر - محمود عبد الرازق"شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيد عبد الله " نيمار"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم والسيد عطية و محمد حسام "بيسو" ويوسف إبراهيم " اوباما" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.