شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: بنلعب فى ظروف مستحيلة وأكملنا صفقاتنا وهذه تفاصيل أزمة الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الزمالك يعيش ظروف مستحيلة والفريق الوحيد الذى لم يحصل على راحة لارتباطه بالعديد من المباريات.

وقال أمير مرتضى فى تصريحات بعد المباراة مع قناة أون تايم سبورتس: "إحنا بنلعب فى ظروف مستحيل مش صعبة والكلام ده من الموسم الماضى، والزمالك النادى الوحيد اللى معملش فترة إعداد ولاحم الموسم فى التانى بعد ارتباطنا بمباراة الهلال ثم دور الـ64 التمهيدى فى دورى أبطال أفريقيا ولاعبينا بيلعبوا مع المنتخب فى ظل الظروف اللى فيها الفريق".

وتابع أمير مرتضى: "طلبات فيريرا من الصفقات تمت بنسبة 100% وتم جلب كل المراكز التى طلبها وهناك صفقتين بنحاول نضمهم فى الوقت الحالى للرفاهية وليأخذوا أجواء الفريق، ولو مقدرناش نجيبهم دلوقتى ممكن يكون فى يناير".

وأضاف المشرف على الكرة: "أزمة سيف الجزيرى مفيهاش أى أزمة وكله كلام فاضى، إحنا استعرنا الجزيرى من المقاولون بنية الشراء قبل وقف القيد وقمنا بتفعيل البند وليست صفقة انتقال حر، والأندية التونسية تبحث عن حقوق رعايتها ولهم الحق فى ذلك، ولكن لا يوجد أى أزمات بالنسبة للزمالك، وكل ما فى الأمر أننا سنرسل العقد مترجم لحساب نسبتهم".