شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 - 9 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 - 9 - 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، فوز الأهلي وديًا على أسوان بنتيجة 2 / 1 وتأهل يد الزممالك إلى نهائي البطولة العربية بعد الفوز على الكويت الكويتي في نصف نهائي البطولة.

فاز منتخب الشباب على نظيره الكويتي 3-1 فى المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد باستاد المكس بالإسكندرية، فى إطار استعدادات شباب الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر فبراير المقبل. سجل أهداف المنتخب أحمد عبد الرحيم إيشو هدفين، وميدو نبيل هدفا، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-1 قبل ان ينتفض المنتخب الوطني ويسجل هدفين في الشوط الثاني.

أعلن نادى طلائع الجيش تعاقده مع كريم حلاوة لاعب مصر المقاصة لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية البيع. ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع، ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري، وأحمد وجدى وأحمد سمير وكيل أعمال اللاعب بجانب حضور والده. وأنهى الطلائع الموسم المنقضي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل فى مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24. كامل أبو على: استاد المصرى سيكون جاهزا خلال سنتين بسعة 22 ألف مشجع كشف كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، تفاصيل خطته لتنفيذ استاد النادي المصري، وقال أبو علي فى تصريحات لاقتصاد الشرق السعودي، "لدينا مشروع فى النادي المصري هو مشروع استثمار رياضي واقتصادى في نفس الوقت، جزء منه يخص الرياضة وهو استاد المصرى الجديد، والجزء الثانى عبارة عن استثمار فندقى تجاري يكون عائدا للصرف على النادى فيما بعد، نسعى لتحويل النادي المصري إلى منشأة اقتصادية تدر عائد ربح، وهذا هو المتبع في كل دول العالم. وأضاف أبو على، "أتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال 3 سنوات، سنبدأ بتنفيذ الجزء الرياضي من المشروع أولا بإنشاء استاد المصري، وأتوقع أن يستغرق فترة زمنية من 20 إلى 24 شهرا، الاستاد سيكون عبارة عن 6 أدوار تتسع لـ22 ألف متفرج، مصمم على أحدث النظم العالمية فى بناء الاستادات ونراعى عنصر الأمان جدا، ووظفنا كل مطالب الفيفا في الرسومات التى سنقوم بتنفيذها". الزمالك يهزم الكويت الكويتى ويضرب موعدا مع الترجى فى نهائى البطولة العربية لليد فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 31/ 25 فى نصف نهائى البطولة العربية للأندية المقامة فى تونس، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المحدد لها شهر أكتوبر المقبل فى المملكة العربية السعودية ، ليتأهل إلى النهائى. ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الترجى فى النهائى الثلاثاء المقبل. وفى مشواره إلى قبل النهائى، فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31 .

تغلب فريق الأهلي على نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعهتما على استاد الأهلى والسلام، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023، والذي يستهلها بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر المقبل. وسجل أسوان هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق أحمد خالد قبل أني تعادل طاهر محمد طاهر للأهلي في الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يسجل حسام حسن هدف التقدم للأهلي مع نهاية الشوط الثاني. أحمد الشناوى يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر أمام ليبيريا اقترب أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، من حراسة عرين منتخب مصر فى المباراة الودية أمام ليبيريا والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية، فى ظل رغبة فيتوريا المدير الفنى لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للحكم على مستواهم عن قرب. وأكد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الثنائى محمود الونش وزيزو لاعبى الزمالك سيعودان للمعسكر غدا، الاثنين، وتحديداً عقب مواجهة الزمالك وإيليكت التشادى بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأحد.