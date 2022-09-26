فيريرا: سعيد بفوز الزمالك على إيليكت والتأهل لدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أبدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن سعادته بتأهل فريقه لدور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب إيليكت التشادى.

وأكد المدير الفنى فى المؤتمر الصحفى أن الزمالك تخطى أول مرحلة، وكانت صعبة، وحققنا نتيجة إيجابية فى المباراتين أمام منافس شرس، وشدد على أن فريقه فرض سيطرته على مجريات المباراة ولم تسنح سوى فرصة وحيدة للفريق التشادى، وأوضح أن هناك حالة من النضج الفنى والخططى لدى اللاعبين.

وأضاف أن الفريق المنافس فى الدور التالى فريق فلامبو البوروندى سيكون أصعب من بطل تشاد، والزمالك سيبذل قصارى جهده لتخطى الدور التالى والتأهل لدور المجموعات، موضحا أنه مندهش من خوض الزمالك بطل الدورى لمباريات الدور التمهيدى.

وعلق المدير الفنى على سقوطه فى مباراة الزمالك أمام بطل تشاد قائلا :" فقدت توازنى بسبب سجادة كانت على أرضية الملعب ولكنى قمت واستكملت إدارتى للمباراة ولم أتعرض لأى أذى".

وأكد أن أكثر ما أسعده هو نضج الفريق وقدرة اللاعبين على التحكم فى المباراة، موضحا أن الزمالك حقق 22 فوزا فى مباريات الموسم الماضى وهى نسبة جيدة، وشدد على أن الصفقات الجديدة ستدخل مع القوام الأساسى للفريق وسيحدث الانسجام بينهم.

وأوضح فيريرا أنه لا يستطيع تحديد موقفه من المنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا، لأن البطولة لا تزال فى بدايتها، وشدد على أن الزمالك لديه الأمل فى المنافسة على اللقب، والفريق فاز بلقبى الدورى والكأس.

وتابع قائلا:" الصفقات الجديدة عندما تدخل مع الفريق ستزيد من قوة الفريق، وجميع اللاعبين مطالبين ببذل أقصى جهد من أجل المشاركة بصورة أساسية سواء اللاعبين القدامى أو الجدد، ولا أستطيع أن أبدى رأيى فى أى لاعب حاليا قبل الدخول وسط المجموعة الحالية،

وأضاف المدير الفنى أنه لم يتعرض لأغماء فى مباراة اليوم ولا أساس من الصحة لما تردد حول هذا الأمر، وشدد على أن الفترة الماضية ترددت شائعات كثيرة بشأنه.

وتأهل فريق الزمالك لدور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز على إيليكت سبورت التشادى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولى فى إياب الدور التمهيدى للبطولة، بعدما سبق وفاز الأبيض بهدفين فى لقاء الذهاب.