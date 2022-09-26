شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة يحصد فضية بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة، الميدالية الفضية في بطولة العالم المقامة حاليًا على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد خسارته المباراة النهائية منذ قليل، أمام منتخب البرازيل بركلات الترجيح بنتيجة 3-0.

أحرز منتخب البرازيلي الميدالية الذهبية لمنافسات البطولة العالم، وكما حقق منتخب سلوفينيا الميدالية البرونزية.

حضور المباراة النهائية كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لليد، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز بأربع مباريات من اصل خمس خاضها في الدور الأول للمونديال واحتل المركز الثاني في ترتيب الدور الأول برصيد 8 نقاط ليتأهل للمباراة النهائية أمام المنتخب البرازيلي الذي فاز بمبارياته الخمس في الدور الأول وتصدر الترتيب برصيد عشر نقاط.

ويضم منتخبنا 10 لاعبين هم: محمد فرج، مجدي طلعت، سامي منصور، محمد محمد حسب النبي، محمد أنور، ربيع حسني، أحمد عصام، أيات أحمد، وفاء محمد، توبة نجدي محمود.

ويقود منتخبنا فنيًا كابتن وائل عبد العاطى مديرًا فنيًا وإبراهيم نصر مدرب عام، وكرم مرسي مديريًا إداريًا، ودكتور رومانى نبيل أخصائي العلاج الطبيعي، والدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على الفريق.

وتعد بطولة العالم للكراسي المتحركة هي الأولى من نوعها تاريخيًا، وتستضيفها مصر بمشاركة 6 دول هي: مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي.