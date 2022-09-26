شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة 3 أيام بعد الفوز على إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الأبيض راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، عقب الفوز على إيليكت سبورت بطل تشاد مساء اليوم الأحد.

وفاز الزمالك على إيليكت بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، ليفوز بمحموع المباراتين بأربعة أهداف دون مقابل.

تقدم احمد سيد زيزو بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 71 ، وأضاف محمود حمدى الونش الهدف الثانى في الدقيقة 78 .