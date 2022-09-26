شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 25 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 25 / 9 / 2022 العديد من الأخبار الهامة على رأسها فوز الزمالك على إيليكت التشادى بهدفين نظيفين فى مباراة الإياب لدور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا ليتأهل لدور الـ32 للبطولة .

الزمالك يهزم إيليكت بهدفي زيزو والونش ويتأهل لدور الـ32 لدورى الأبطال

نجح فريق الزمالك في الصعود لدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيليكت بطل تشاد بهدفين نظيفين في لقاء العودة الذى أقيم بينهما بإستاد القاهرة ليصعد الفريق الأبيض لسابق فوزه في لقاء الذهاب بنفس النتيجة .

سلة الزمالك تعسكر فى الإسكندرية استعدادًا للموسم الجديد

يدخل فريق كرة السلة بنادى الزمالك فى معسكر مغلق بالإسكندرية لمدة 3 أيام تبدأ من غدٍ الإثنين فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 31/ 25 فى نصف نهائى البطولة العربية للأندية المقامة فى تونس، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المحدد لها شهر أكتوبر المقبل فى المملكة العربية السعودية ، ليتأهل إلى النهائى. ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الترجى فى النهائى الثلاثاء المقبل.