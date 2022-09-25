الامارات | تاعرابت.. نجم جديد في «دورينا» بقميص النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر تعاقده رسمياً مع النجم المغربي عادل تاعرابت، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه السابق بنفيكا البرتغالي، ليكون بديلاً للبرازيلي جاجا. ويواصل النصر تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين لدعم سعيه للمنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري.

وبذلك يكون النصر قد أنهى ملف اللاعبين الأجانب بعد أن تعاقد مع الغامبي ديمبو، والبرازيلي لوكاس، والمغربي عادل تاعرابت، بينما سيظل في الفريق مهاجم الرأس الأخضر ريان مينديز، والبرتغالي توزي. في المقابل تم انتقال لاعب خط الوسط الجزائري مهدي عبيد إلى فريق خورفكان بشكل نهائي، كما تم استبدال اللاعب جاندير سيلفا (جاجا) ليحل اللاعب المغربي بديلاً عنه.

ويعتبر تاعرابت من أبرز النجوم الجدد المنضمين حديثاً إلى «دورينا»، بعد أن تعاقد الشارقة مع ثلاثة أسماء بارزة من أوروبا، وهم اليوناني مانولاس والإسباني ألكاسير والبوسني بيانيتش، كذلك المغربي بن شرقي والروماني تاناسي مع الجزيرة، والأوكراني يارمولينكو مع العين، وزميل تاعرابت في بنفيكا سابقاً البرتغالي بيتزي لاعب الوحدة.

وأعلن النصر عن الصفقة من خلال حسابه في «تويتر»، وجاءت قبل أسبوع من القمة المرتقبة في ديربي دبي بين النصر والوصل السبت المقبل في رابعة جولات الدوري، إذ يتوقع أن يكون تاعرابت حاضراً في هذه المباراة المهمة. واشتهر تاعرابت طوال مسيرته المميزة في الملاعب الأوروبية بمهارته العالية في المراوغة، والتي جعلته من بين أبرز اللاعبين على مستوى العالم في هذا الجانب، وكان أبرز ما قدمه حين كان لاعباً في صفوف كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، وبنفيكا البرتغالي، وكذلك ميلان الإيطالي.

ويبلغ تاعرابت «33 عاماً»، وكانت صحف إنجلترا على غرار «ديلي ميل» و«ذي صن» رشحته في بداية مشواره ليكون أحد أفضل نجوم العالم، قبل أن يتعرض لعدد من المشكلات والانتكاسات التي أثرت على مسيرته الكروية، لكنه عاد بعد ذلك واستعاد مستواه، خصوصاً حين انتقل إلى بنفيكا.

وكانت بداية اللاعب مع لانس الفرنسي في موسم 2007، ولعب معه مباراة واحدة، قبل أن ينتقل إلى توتنهام الإنجليزي ولعب معه من 2007 حتى 2010، ثم انتقل إلى كوينز بارك رينجرز، ولعب له 164 مباراة، سجل فيها 34 هدفاً، ثم لعب لفولهام الإنجليزي.

وانضم في عام 2014، إلى ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة، ثم تعاقد معه بنفيكا، عام 2015، ولعب بعد ذلك على سبيل الإعارة لجنوى الإيطالي موسم 2018، ثم عاد إلى بنفيكا ولعب معه 129 مباراة، وتوّج معه بالدوري وكأس السوبر البرتغالي موسم 2019.

ومثل اللاعب المغربي الأصل منتخب فرنسا تحت 17 عاماً وتحت 19 عاماً، قبل أن يعود ليحمل قميص المنتخب المغربي ولعب معه 30 مباراة دولية سجل خلالها أربعة أهداف، وكان أول ظهور دولي له مع المغرب في عام 2009 في مباراة ودية ضد منتخب التشيك.

وقرّر في 2011 إنهاء مسيرته الدولية فجأة بعد جلوسه على دكة البدلاء قبل أن يعود في قراره، وخاض مع المغرب كأس الأمم الإفريقية 2012، ثم استبعد من نسخة 2013، بعدها غاب خمس سنوات قبل أن يعود ويمثل المغرب في 2019.

• تاعرابت انتقل إلى النصر كلاعب حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق بنفيكا.

بطاقة فنية

* الاسم:

عادل تاعرابت.

* السن:

33 عاماً.

* المركز:

وسط مهاجم.

* الأندية التي لعب لها:

- لانس (فرنسا).

- توتنهام وكوينز بارك وفولهام (إنجلترا).

- إي سي ميلان وجنوى (إيطاليا).

- بنفيكا (البرتغال).

* الألقاب:

- دوري البطولة الإنجليزية (كوينز بارك).

- الدوري وكأس السوبر البرتغالي (بنفيكا).

* لعب لمنتخب المغرب 30 مباراة وسجل 4 أهداف.

