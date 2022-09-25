شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لحظة سقوط فيريرا خلال مباراة الزمالك المصري وإيليكت التشادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقط البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك المصري، على الخط قبيل نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالك إليكت سبورت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه نادي الزمالك نظيره إليكت سبورت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

وتداول مغرودن صورة لفيريرا الذي سقط على الخط واتجه نحوه جميع لاعبي الزمالك، ثم الجهاز الطبي الذي نجح في عمل إفاقة سريعة للمدرب البرتغالي.

وعاد فيريرا إلى الملعب مرة أخرى واستمر في القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق عودة الثنائي أحمد سيد زيزو، ومحمود حمدي الونش، لصفوف الزمالك قبل مباراة إليكت سبورت، وذلك بعد المشاركة في المباراة الأولى لمعسكر المنتخب وديًا أمام النيجر، ومن المنتظر أن يعود كلا اللاعبين مجددًا إلى معسكر المنتخب بعدها.

وحقق الزمالك الفوز على إليكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد.

وسجل محمود عبد الرازق ”شيكابالا“، وأحمد سيد ”زيزو“، هدفي الزمالك في شباك إليكت سبورت التشادي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد فقط في لقاء العودة لضمان الصعود لدور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.

الاتحاد المنستيري قادر على إقصاء الاحمر من البطولة في تلك النسخة

وفي إطار مواجهات ذهاب دور الاثنين والثلاثون من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فاجئ المعلق التونسي عصام الشوالي، الفريق الأول لكره القدم فى النادى الاهلى، بشأن توقعاته لمباراته مع الاتحاد المنستيري.

وقال خلال تصريحاته أعتقد أن الاحمر يظهر أمام الفرق الكبيرة بشكل كاسح، أما أمام الفرق الأقل تجربة وخبرة بالبطولات الأفريقية يكون مستواه أقل.

واكد ان الاتحاد المنستيري قادر على إقصاء الاحمر من البطولة في تلك النسخة، لا سيما وأن الأهلي حاليا مستواه سييء للغاية.

ويواجه الاحمر نظيره الاتحاد المنستيري التونسي يوم تسعه أكتوبر المقبل، ضمن منافسات دور الــ 32 من بطولة دورى ابطال افريقيا.