الزمالك يهزم إيليكت بثنائية ويصعد لدور الـ32 الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الزمالك فوزا سهلا على إيليكت بطل تشاد بهدفين نظيفين في لقاء العودة الذي أقيم بينهما بإستاد القاهرة، بالدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب بنفس النتيجة، ليضمن الصعود لدور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

تقدم احمد سيد زيزو بالهدف الأول عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 71 ، وأضاف محمود حمدى الونش الهدف الثانى في الدقيقة 78 .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - محمد طارق.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا"- محمد عبد الغني - سيف جعفر - محمود عبد الرازق"شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيد عبد الله " نيمار"

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم والسيد عطية و محمد حسام "بيسو" ويوسف إبراهيم " اوباما" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.