المنتخب يعلن استبعاد صلاح مصطفى محمد من مباراة ليبيريا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة روي فيتوريا إراحة محمد صلاح، ومصطفى محمد، خلال مباراة ليبيريا الودية المقرر لها ٢٧ سبتمبر الجاري.

وكشف الاتحاد عبر الموقع الرسمي عن تفضيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها ٢٧ سبتمبر الجاري، بعد مشاركة الثنائي صلاح ومصطفى في ودية النيجر.

وأضاف الاتحاد أن الجهاز الفني قرر أيضًا منح أحمد أبو الفتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة.

وأكمل الاتحاد أن الثلاثي صلاح ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح سيغادرون، معسكر المنتخب مساء اليوم الأحد، والاكتفاء باللاعبين الموجودين في ظل اختيار قائمة تضم ٢٤ لاعبا و3 حراس مرمى.

وفاز المنتخب المصري على منتخب النيجر في المباراة الودية التي أقيمت على أرضية إستاد الإسكندرية بثلاثة أهداف، أحرزهم صلاح هدفين ومصطفى محمد هدف.