الأهلي يحول تأخره لفوز على أسوان وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

استطاع فريق الأهلي أن يحقق فوزًا على منافسه أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب "الأهلي we السلام" وديًا في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد (2022-2023).

وخاض الأهلي مباراة أسوان بتشكيل مكون من: مصطفى شوبير - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم عثمان - محمد هاني - أكرم توفيق - إسلام عبد الله - عمرو السولية - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - شادي حسين.

بداية أهداف المباراة عن طريق أحمد خالد لاعب فريق أسوان، في المقابل استطاع طاهر محمد طاهر أن يسجل الهدف الثاني للأهلي من ركلة حرة مباشرة في بداية الشوط الثاني.

وقبل نهاية المباراة سجل البديل حسام حسن هدف فوز الأهلي، ليحقق الفريق الأحمر فوزه الثاني وديًا.

وكان الأهلي استطاع أن يبدأ مبارياته الودية بفوز ساحق على حساب فريق بتروجيت بنتيجة (5-1).

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته الودية الثالثة ضد فريق طلائع الجيش يوم الخميس المقبل.

وتأتي وديات الأهلي في إطار التحضير لمباراة الاتحاد الرياضي المنستيري في التاسع من أكتوبر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بطل تونس استطاع الوصول لدور الـ32 عقب فوزه على الجيش الرواندي بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.