شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يهزم الكويت 3-1 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الشباب على نظيره الكويتي 3-1 فى المباراة الودية التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد باستاد المكس بالإسكندرية، فى إطار استعدادات شباب الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر فبراير المقبل.

سجل أهداف المنتخب أحمد عبد الرحيم إيشو هدفين، وميدو نبيل هدفا، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-1 قبل ان ينتفض المنتخب الوطني ويسجل هدفين في الشوط الثاني.

لعب منتخب الشباب المباراة بتشكيل مكون من: "كرم نبيل - عبد الرحمن رشدان - عمر فايد - احمد رضا - خالد عوض - ميدو نبيل - ماجد هاني - محمد حمدي - أحمد عبد الرحيم - أحمد نادر حواش - فارس حاتم".

وخاض منتخب الشباب وديتين أمام سبورتنج والطلائع، حقق فوزاً على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين عصر الأربعاء بالإسكندرية، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل، وسجل هدفي منتخب الشباب محمود مرسي وأحمد عبد الرحيم أيشو، فيما سجل للطلائع شريف حتحوت.

كما تعادل المنتخب الوطني للشباب، تحت قيادة مدربه محمود جابر، أمام فريق سبورتنج بهدف لكل منهما، فى أولى المباريات الودية التي خاضها المنتخب الأحد الماضي، في معسكر المغلق بالإسكندرية، ومن المقرر أن يختتم معسكره بمواجهة المنتخب الكويتي يوم 25 سبتمبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبدالجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسؤول المهمات.