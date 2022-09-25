شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على: استاد المصرى سيكون جاهزا خلال سنتين بسعة 22 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، تفاصيل خطته لتنفيذ استاد النادي المصري، وقال أبو علي فى تصريحات لاقتصاد الشرق السعودي، "لدينا مشروع فى النادي المصري هو مشروع استثمار رياضي واقتصادى في نفس الوقت، جزء منه يخص الرياضة وهو استاد المصرى الجديد، والجزء الثانى عبارة عن استثمار فندقى تجاري يكون عائدا للصرف على النادى فيما بعد، نسعى لتحويل النادي المصري إلى منشأة اقتصادية تدر عائد ربح، وهذا هو المتبع في كل دول العالم.

وأضاف أبو على، "أتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال 3 سنوات، سنبدأ بتنفيذ الجزء الرياضي من المشروع أولا بإنشاء استاد المصري، وأتوقع أن يستغرق فترة زمنية من 20 إلى 24 شهرا، الاستاد سيكون عبارة عن 6 أدوار تتسع لـ22 ألف متفرج، مصمم على أحدث النظم العالمية فى بناء الاستادات ونراعى عنصر الأمان جدا، ووظفنا كل مطالب الفيفا في الرسومات التى سنقوم بتنفيذها".

وتابع، المشروع كبير لذلك سيكون مكلف، المرحلة الأولى وهي الاستاد ستتكلف حوالي مليار ونصف إلى مليار و300 ألف، والمرحلة الثانية ستكون في حدود 2 مليار ونصف، لكن في النهاية مشروعنا كبير وخلال سبع أو ثماني سنوات سيكون العائد الذي صرفناه تم تعويضه.

واختتم رئيس المصري قائلا، "البنية الأساسية فرقت مع كل الدول التى نظمت أولمبياد أو كأس العالم، وبورسعيد يجب أن تكون موجودة هى من أجمل محافظات مصر، وبالتأكيد تأسيس الاستاد سيساعدنا على استضافة الأحداث العالمية".