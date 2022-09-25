شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من فوز الأهلي على أسوان.. ظهور سافيو ومشاركة ثنائى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الأهلي على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعهتما اليوم باستاد الأهلى والسلام، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023، والذي يستهلها بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي 9 أكتوبر المقبل.

سجل أسوان هدف التقدم فى الشوط الأول عن طريق أحمد خالد، قبل أن تعادل طاهر محمد طاهر للأهلي فى الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يسجل حسام حسن هدف التقدم للأهلي مع نهاية الشوط الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد البرازيلي برونو سافيو القادم للأهلي في الصيف الحالي، بخلاف ثنائى المنتخب الأولمبي محمد أشرف ومحمد مغربي.

كان الأهلي قد فاز على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف في أولى تجاربه الودية يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في ثاني التجارب الودية ويخوض آخر تجربة ودية يوم 29 سبتمبر الجاري ضد طلائع الجيش قبل مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر.

وبدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، ودية أسوان بتشكيل يضم كلا من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وكريم عثمان ومحمد هانى وأكرم توفيق وإسلام عبد الله وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وشادى حسين".

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا في تونس 9 أكتوبر المقبل، وحقق المارد الأحمر فوزاً على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف ودياً الأربعاء الماضى ، وسجل خماسية الاهلى حسام حسن ورامى ربيعة وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وشادى حسين.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر فى القاهرة.



هاني



ابتسامة كولر



احتفال لاعبي الأهلي



أشرف



الأهلي وأسوان



الاهلي



السولية وسط ثنائي اسوان



برونو سافيو



سافيو



شادي حسين



شوبير



عبد القادر



عمرو السولية



فخري



فريق الاهلي



قمصان



كهربا وحسام



كهربا



كولر



لطفي وربيعة



مباراة الاهلي واسوان (1)