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مشاهد من فوز الأهلي على أسوان.. ظهور سافيو ومشاركة ثنائى المنتخب الأولمبى

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القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الأهلي على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعهتما اليوم باستاد الأهلى والسلام، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023، والذي يستهلها بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي 9 أكتوبر المقبل.

سجل أسوان هدف التقدم فى الشوط الأول عن طريق أحمد خالد، قبل أن تعادل طاهر محمد طاهر للأهلي فى الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يسجل حسام حسن هدف التقدم للأهلي مع نهاية الشوط الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد البرازيلي برونو سافيو القادم للأهلي في الصيف الحالي، بخلاف ثنائى المنتخب الأولمبي محمد أشرف ومحمد مغربي.

كان الأهلي قد فاز على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف في أولى تجاربه الودية يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في ثاني التجارب الودية ويخوض آخر تجربة ودية يوم 29 سبتمبر الجاري ضد طلائع الجيش قبل مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر.

وبدأ السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، ودية أسوان بتشكيل يضم كلا من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وكريم عثمان ومحمد هانى وأكرم توفيق وإسلام عبد الله وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وشادى حسين".

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا في تونس 9 أكتوبر المقبل، وحقق المارد الأحمر فوزاً على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف ودياً الأربعاء الماضى ، وسجل خماسية الاهلى حسام حسن ورامى ربيعة وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وشادى حسين.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر فى القاهرة.

هاني
هاني

 

ابتسامة كولر
ابتسامة كولر

 

احتفال لاعبي الاهلي
احتفال لاعبي الأهلي

 

اشرف
أشرف

 

الاهلي واسوان
الأهلي وأسوان

 

الاهلي
الاهلي

 

السولية وسط ثنائي اسوان
السولية وسط ثنائي اسوان

 

برونو سافيو
برونو سافيو

 

سافيو
سافيو

 

شادي حسين
شادي حسين

 

شوبير
شوبير

 

عبد القادر
عبد القادر

 

عمرو السولية
عمرو السولية

 

فخري
فخري

 

فريق الاهلي
فريق الاهلي

 

قمصان
قمصان

 

كهربا وحسام
كهربا وحسام

 

كهربا
كهربا

 

كولر
كولر

 

لطفي وربيعة
لطفي وربيعة

 

مباراة الاهلي واسوان (1)
مباراة الاهلي واسوان (1)

 

محمد اشرف
محمد اشرف

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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