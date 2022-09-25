شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: فيريرا لا يغامر بالشق الدفاعى.. والزمالك لازم يسجل هدفا مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالى جوسفاليدو فيريرا مدرب الزمالك لا يغامر أبداً بالشق الدفاعى، ولن يغير طريقته أمام إيليكت التشادى فى المباراة التى ستنطلق بعد قليل، فى إطار إياب دور الـ64 من دورى أبطال أفريقيا.

وقال أيمن يونس، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس 1، "فيريرا لا يغامر بالشق الدفاعى، ولكن يغامر بالشق الهجومى فقط، وسيسمح للأظهر بالتقدم الحظر للهجوم".

وأضاف أيمن يونس، "أول نصف ساعة فى المباراة ستكون صعبة على الزمالك، وعلى اللاعبين استغلال الفرص وخطف هدف فى البداية يقضى على طموحات إيليكت فى العودة وتسهيل مهمته طوال باقى المباراة، فيريرا صعب جدا يغير طريقته لأنه محفظ اللاعبين 4/3/3 والكل يجيد بها، حتى التغييرات بتنزل بنفس الطريقة وبنفس الأدوار".

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - محمد طارق.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا"- محمد عبد الغني - سيف جعفر - محمود عبد الرازق"شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيد عبد الله " نيمار"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم والسيد عطية و محمد حسام "بيسو" ويوسف إبراهيم " اوباما" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.