شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: إيليكت التشادى هيلعب هجومى وأطالب الزمالك بالاستحواذ على الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر فاروق جعفر لاعبى الزمالك وفيريرا من خطورة إيليكت التشادى الذى سيلعب مهاجما ولن يدافع فى المباراة التى ستنطلق بعد قليل، فى إطار إياب دور الـ64 من دورى أبطال أفريقيا.

وقال فاروق جعفر، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس 1، "إيليكت التشادى هينزل فاتح الملعب، وسيغامر بالهجوم على أمل العودة فى المباراة، فبالتالى على لاعبى الزمالك استغلال المساحات التى ستكون خلف دفاع بطل تشاد وإنهاء المباراة مبكرا".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "فيريرا لابد من وضع زيادة هجومية للفريق، ولابد من الاستحواذ على الكرة وحرمان بطل تشاد من الكرة أطول فترة ممكنة".

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمد عبد الشافي - محمد طارق.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا"- محمد عبد الغني - سيف جعفر - محمود عبد الرازق"شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيد عبد الله " نيمار"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم والسيد عطية و محمد حسام "بيسو" ويوسف إبراهيم " اوباما" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.