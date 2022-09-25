شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم أسوان بثنائية فى ثانى تجاربه الودية قبل مواجهة الاتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الأهلي على نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعهتما على استاد الأهلى والسلام، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023، والذي يستهلها بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر المقبل.

وسجل أسوان هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق أحمد خالد قبل أني تعادل طاهر محمد طاهر للأهلي في الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يسجل حسام حسن هدف التقدم للأهلي مع نهاية الشوط الثاني.

كان الأهلي قد فاز على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف في أولى تجاربه الودية يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف في ثاني التجارب الودية ويخوض آخر تجربة ودية يوم 29 سبتمبر الجاري ضد طلائع الجيش قبل مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر.

وأعلن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى تشكيل فريقه لودية أسوان التي تجمعهما على استاد الأهلى والسلام، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023.

وجاء التشكيل كالتالى : مصطفى شوبير في حراسة المرمى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وكريم عثمان ومحمد هانى وأكرم توفيق وإسلام عبد الله وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وشادى حسين".

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا في تونس 9 أكتوبر المقبل، وحقق المارد الأحمر فوزاً على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف ودياً الأربعاء الماضى ، وسجل خماسية الاهلى حسام حسن ورامى ربيعة وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وشادى حسين.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر فى القاهرة.