شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه القناة وديًا الأربعاء المقبل بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني لفريق حرس الحدود مع القناة على خوض مباراة ودية بين الفريقين الأربعاء المقبل خلال معسكر الفريق العسكري بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد.

ويختتم فريق حرس الحدود معسكره المغلق بالقاهرة الثلاثاء المقبل، وذلك بعد انتهاء المرحلة الاولى من معسكره المغلق والذي استمر لمدة 5 أيام، لخوض مرحلة جديدة من فترة الإعداد، لكن فى الإسكندرية تحضيرا للموسم الجديد.

ويؤدي الفريق تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقية البدنية والأحمال، ويخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة وفقا لخطة الإعداد التى حددها المدير الفني أحمد أيوب وجهازه المعاون علاء حسب الله ومحمد مكي وأحمد عاصم ووسام إسماعيل والدكتور صفي.

ونجح مسئولو حرس الحدود في التعاقد مع 10 صفقات، حيث ضم كلا من، مدحت "فاقوسه" وأحمد أيمن ووجيه عبد الحكيم ومحمود عبدالله لاعبى فريق الإسماعيلى، وأحمد شديد قناوي من المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى الرباعي محمود صلاح وأحمد عامر ومصطفي جمال وأحمد داودا، ويواصل النادى إبرام تعاقداته خلال هذه الفترة لتدعيم الفريق.