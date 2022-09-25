شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم اتحاد الشرطة بهدفين فى ختام المرحلة الأولى من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على اتحاد الشرطة بهدفين دون مقابل فى المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم، الأحد، على الملعب الملحق بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق القاهرة، وذلك فى ختام المرحلة الأولى من فترة إعداد الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصرى بهدف سجله عمرو موسى من ركلة جزاء فى الدقيقة الرابعة، فيما أضاف الكاميروني فرانك إيتوجا الهدف الثانى للنسور الخضر بالدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

مثل المصري خلال الشوط الأول: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش، إسلام أبو سليمة، حسين السيد لخط الظهر، عمرو موسى، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي أحمد الشيخ، محمد عنتر، الجزائري عبد الرحيم دغموم كثلاثي ارتكاز هجومي لخط الوسط خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.

فيما دفع إيهاب جلال في الشوط الثاني بتشكيل مكون من، عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، أحمد علاء، عماد الدين بوبكر، عمرو سعداوي لخط الظهر، إسلام عطية، فريد شوقي، ايزي ايميكا، الجزائري عبد الرحيم دغموم لخط الوسط، عمرو مرعي، فرانك ايتوجا لخط الهجوم.