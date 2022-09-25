شكرا لقرائتكم خبر عن حسان محمد أفضل لاعب فى مباراة مصر وموريشيوس ببطولة كوسافا الدولية للشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد حسان محمد لاعب منتخب مصر للكرة الشاطئية لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وموريشيوس للكرة الشاطئية، وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بتسليم اللاعب جائزة ودرع الأفضل.

وفاز منتخب مصر، بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، على نظيره موريشيوس بنتيجة 6-3 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، فى أولى مواجهات بطولة كوسافا الدولية للكرة الشاطئية، المقامة فى جنوب أفريقيا.

تأتي مشاركة شاطئية الفراعنة في البطولة ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، في شهر أكتوبر المقبل.

ووصلت البعثة المصرية الجمعة الماضي وقوبلت بحفاوة كبيرة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وضم لطفي 14 لاعبًا لقائمة المنتخب المشاركة في البطولة، هم زيزو الصباح، إبراهيم حسن، محمد السيد، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، كريم شحاتة، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي، إسماعيل بهجت، الحسيني طه.