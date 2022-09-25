شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. البادل من لعبة أرستقراطية إلى رياضة شعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "البادل" هى إحدى الرياضات التى تربط بين عدة ألعاب تصل إلى ثلاثة، وهى ألعاب الاسكواش والتنس والراكت، ولكن تختلف فى بعض الفوارق من حيث القواعد التى تحكمها، وأسلوب اللعب.

وبدأت هذه الرياضة فى أواخر الستينيات، بإسبانيا، ولكنها لم تحقق انتشارا كبيرا إلا فى فترة التسعينيات، وفى البداية كانت هذه اللعبة مخصصة للطبقات الأرستقراطية ولكنها انتشرت بعد ذلك وأصبحت من الألعاب الشعبية فى مختلف الدول.

وتتكون لعبة البادل من أربعة أفراد، اثنان ضد اثنين، داخل ملعب مربع الشكل، له سور حديدى محاط بزجاج وبه شبكة فى منتصف الملعب، ويتم ممارستها على أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس العادى.

ومن الأدوات التى تستخدم عند ممارسة لعبة البادل الكرة، والتى تكون شبيهة إلى كرات التنس، وفى بعض الأحيان تستخدم نفس الكرة، وبالانتقال إلى المضرب يكون مصنوعا من مادة صلبة مليئة بالثقوب ولا تحتوى على أوتار، بالإضافة إلى أن الجدران داخل الملعب يتم استخدامها كجزء من ممارسة اللعبة.