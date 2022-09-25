شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الاتحاد السكندرى يتعاقد مع محمود عبد العزيز لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، التعاقد مع محمود عبد العزيز قادما من المقاولون العرب لمدة 3 مواسم مقبلة لتدعيم صفوف سيد البلد فى الموسم الجديد.

جاء تعاقد الاتحاد مع محمود عبد العزيز بعد إشادة الصربى زوران مانولوفيتش بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية، الذى سبق ومثل العديد من الأندية مثل الزمالك والإسماعيلى والمقاولون العرب.

ودخل فريق الاتحاد السكندرى معسكرا مغلقا مساء السبت، والذى سيستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، ويخوض خلاله الفريق أربع مباريات ودية أمام أصحاب الجياد، والاتصالات والحمام وسموحة.

ووقع اختيار المدير الفني الصربي زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم والأربعة اللاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.

من جانبه أكد المدير الفني زوران أن الباب مفتوح أمام شباب النادى لينضموا لصفوف الفريق الأول فى المراحل المقبلة وعلى الجميع إثبات ذاته.