شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح يخطر الأندية بموعد الجمعية العمومية العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصري للسلاح خطابا رسميا للأندية أعضاء الجمعية العمومية، يخطرهم فيه بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية والمقرر عقدها 29 أكتوبر المقبل بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية.

وتناقش الجمعية العمومية عدداً من الموضوعات المهمة، فى مقدمتها انضمام الأعضاء الجدد، واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق 5 نوفمبر 2021، واعتماد الميزانية للسنة المالية، واعتماد اللوائح الداخلية للاتحاد.

ويعقد الاجتماع الساعة 11 صباحاً بقاعة الاجتماعات بمجمع الاتحادات الرياضية، على أن يكون الاجتماع صحيحا بحضور 50٪+10 من عدد الاعضاء الذين لهم حق التصويت.

أما فى حال عدم اكتمال النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع لمدة ساعة من نفس اليوم، وعلى أن يكون الاجتماع صحيحا بحضور 25٪ من عدد الأعضاء.