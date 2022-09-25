شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تهزم الهند وتحصد المركز الخامس فى بطولة العالم للكراسى المتحركة لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب هولندا على الهند فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، ضمن منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى نسختها الأولى خلال الفترة من 17 إلى 25 سبتمبر 2022.

تمكن المنتخب الهولندي من الحصول على المركز الخامس، بعد الفوز على نظيره الهندى بنتيجة 2-1 فى الأشواط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: "7-5، 3-10، 2-0” ، وبذلك يحصد منتخب الهند المركز السادس في البطولة.

وتقام فى الخامسة مساءً مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخبي شيلي وسلوفينيا، على أن تقام مباراة المنتخب الوطني المصري لتحديد المركز الأول والثاني أمام نظيره البرازيلي فى السابعة مساءً.