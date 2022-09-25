شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة منها ، اقتراب أحمد الشناوى من حراسة مرمى المننتخب امام ليبيريا و قيادة زيزو هجوم الزمالك أمام إيليكت.

الأهلى يستعيد 3 مُصابين قبل ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا.. تعرف عليهم

استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي أكثر من لاعب مُصاب الفترة الماضية بعدما تماثل هؤلاء اللاعبون للشفاء وباتوا جاهزين للمشاركة فى مباريات الفريق.

أحمد الشناوى يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر أمام ليبيريا

اقترب أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، من حراسة عرين منتخب مصر فى المباراة الودية أمام ليبيريا والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية، فى ظل رغبة فيتوريا المدير الفنى لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للحكم على مستواهم عن قرب.

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة مهمة أمام إيليكت التشادي، فى لقاء العودة بالدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لاسيما أن مباراة الذهاب أقيمت فى الكاميرون وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين.