شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يهزم موريشيوس 6-3 فى أولى مواجهات بطولة كوسافا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية لكرة القدم، بقيادة مصطفى لطفى المدير الفني، فوزا كبيرا على موريشيوس بنتيجة 6-3 فى اللقاء الذي جمعهما اليوم، الأحد، في أولى مواجهات بطولة كوسافا الدولية، المقامة في جنوب أفريقيا.

تأتي مشاركة شاطئية الفراعنة فى البطولة ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية فى أكتوبر المقبل.

ووصلت البعثة المصرية الجمعة الماضي وقوبلت بحفاوة كبيرة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وضم لطفي 14 لاعبًا لقائمة المنتخب المشاركة في البطولة، هم زيزو الصباح، إبراهيم حسن، محمد السيد، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، كريم شحاتة، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي، إسماعيل بهجت، الحسيني طه.