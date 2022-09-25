شكرا لقرائتكم خبر عن علي فوزى يخطر إدارة إنبى برغبته فى الانتقال إلى النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر علي فوزي، ظهير أيمن نادي إنبي، برغبته في الانتقال إلى النادي المصري، بعد تلقيه عرضاً من النادي البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتتمسك إدارة إنبي بعلي فوزي للبقاء مع الفريق في الموسم الجديد، خاصة بعدما استغنى الفريق البترولي عن أكثر من نجم في الميركاتو الجاري وأبرزهم، جون إيبوكا هداف الفريق، ومحمود جاد الذي انتقل إلى المصري.

وشارك علي فوزي مع إنبي في 176 مباراة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 11 هدفاً، ومن المقرر أن تحسم الساعات المقبلة مصير علي فوزي سواء بالاستمرار مع فريقه الحالي أو الانضمام إلى النادي المصري.

وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى استعدادًا للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائرى لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائرى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربى.

كما تعاقد المصرى مع مروان حمدى مهاجم نادى الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادى على توقيع أنتونى أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.