شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مستمرة بين "جاريدو والقيصر" فى مران الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الإسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعاً مع حسني عبدربه مدير الكرة وذلك على هامش التدريبات الأخيرة للفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

استهدف الاجتماع وضع البرنامج التحضيري فى الفترة الحالية بالإضافة إلى عددا من الملفات الآخرى التي تخص الفريق الذي يستعد بكل جدية للموسم الجديد.

وتعاقد مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس يحيى الكومي، مع المدرب الإسباني الكبير إضافة لإجراء مجموعة من الصفقات المميزة حسب احتياجات الفريق ضمن مسيرة الإصلاح أملاً في إعادة النادي لمنصات التتويج من جديد وفي ظل حجم الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها النادي.

والجدير بالذكر أن رابطة الأندية المحترفة، قد أعلنت النسخة الجديدة من بطولة الدوري منتصف شهر أكتوبر المقبل.