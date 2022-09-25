شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 4 لاعبين من منتخب الجمباز الفنى للدور النهائى بكأس العالم للتحدى بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل 4 لاعبين من منتخب مصر للجمباز الفني رجال وانسات المشارك حاليا في بطولة كأس العالم للتحدي التابعة للإتحاد الدولي للجمباز والمقامة بدولة فرنسا - باريس خلال الفترة من 22 - 26 سبتمبر 2022 إلى الأدوار النهائية من البطولة، حيث تأهلت اللاعبه نانسي طمان على جهاز حصان القفز، واللاعب أحمد أشرف علي جهاز العقلة، واللاعب علي زهران علي جهاز الحلق، واللاعب عمر محمد العربي علي جهاز حصان القفز.

ويشارك اللاعبين فى المنافسات النهائية التي تضم 8 لاعبين للمنافسة علي منصات التتويج ، وتضم بعثة مصر للجمباز الفني فى فرنسا وائل السرنجاوي رئيسا للبعثة والدكتور جمال مطر المدير الفني رجال ، و عرفات احمد مدرب رجال و ياسر زايد حكم فني رجال ، و زكريا محي الدين المدير الفني جمباز فني انسات وفريدة شكري مدربة و هبة الله زكريا حكمة فني آنسات.

واللاعبون هم علي زهران، وعمر العربي، ومحمد منتصر، وأحمد علي، وعبدالرحمن عبدالحليم، وأحمد أشرف ، واللاعبات نانسي طمان، وزينة شرف، وجنى عادل، وجنى إبراهيم.

ويشارك في بطولة التحدي للجمباز الفني عدد 37 دولة، هى مصر، ألبانيا، الأرجنتين، إستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البرازيل، كندا، كرواتيا، قبرص، التشيك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، إنجلترا، السويد، تايوان، هونج كونج، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لتوانيا، كزاخستان، لوكسمبرج، المغرب، هولندا، النرويج، نيوزيلندا، البيرو، بولندا، بورتريكو، سلوفاكيا، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه أشاد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بتأهل لاعبي منتخب مصر إلى الأدوار النهائية من البطولة، مضيفا أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلي مستوي اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأشار أمين، إلى أن بطولة التحدي للجمباز التي تستضيفها فرنسا يشارك بها لاعبي الصف الأول للجمباز الفني على مستوى العالم وهي فرصة كبيرة لمنتخب مصر رجال وأنسات لاكتساب خبرات جديدة والمنافسة بقوة مع الدول العظمي للجمباز الفني.