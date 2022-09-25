كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى دورى الأبطال الليلة

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القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الزمالك مباراة الفارس الأبيض مساء اليوم، الأحد، أمام فريق إيليكت التشادى باستاد القاهرة الدولي، فى إياب دور الـ64 التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

س: ما هو موعد مباراة الزمالك وايليكت التشادى؟

ج: تقام مباراة الزمالك وايليكت التشادى فى الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة.

س: ما هى نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وإيليكت؟

ج: فاز الزمالك فى لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي، بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".

س: كيف استعد الزمالك لمباراة الإياب؟

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحفيز اللاعبين وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل قوة لتحقيق الفوز وتأكيد التأهل لدور الـ32 للبطولة للاستمرار في المنافسة على اللقب بقوة، مؤكدا ثقته التامة فى جميع اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة.

س: كيف تغلب الزمالك على مشكلة نقص اللاعبين؟

ج: استعاد الزمالك كلا من أحمد مصطفى زيزو ومحمود الونش بعدما سمح البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب لهما بالمشاركة مع الزمالك فى المباراة، والعودة مرة أخرى للمعسكر استعدادا لمواجهة ليبريا.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام إيليكت؟

ج: من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، محمد عبدالشافي، الونش، سيد عبدالله نيمار، محمد طارق، محمد عبد الغني، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

س: وماذا عن استعدادات فريق إيليكت؟

ج: وصل فريق إيليكت التشادى مساء الخميس، وسوف يحاول الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة فى ظل صعوبة موقفه بعد الهزيمة في الذهاب بهدفين نظيفين، ويحتاج للفوز بثلاثة أهداف نظيفة للتأهل.

س: من يدير المباراة تحكيميا؟

ج: يدير المباراة الحكم الليبي أحمد عبد الرازق، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر مسؤول كوفيد 19 بالمباراة.