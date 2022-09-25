شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يضيف ذهبيتين جديدتين فى بطولة "series A" بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائى علا مدنى ومؤمن محمد لاعبا منتخب الكاراتيه فى التتويج بذهبيتى بطولة "series A" التى تقام بتركيا، فى منافسات الكوميتيه، حيث توج مؤمن بعد التغلب على لاعب كازاخستان 3/2 ، فى النهائى، بينما توجت علا المدنى بعد الفوز على لاعبة كرواتيا لتحقق الذهبية.

وبذلك رفع المنتخب الوطنى رصيده إلى 10 ميداليات، حيث سبق وحققوا 8 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبية وفضية و6 برونزيات، عن طريق كريم غالى الميدالية الذهبية، وزياد محمد الفضية، بينما البرونزيات تحققت عن طريق فريق المنتخب كاتا جماعى سيدات، زياد على، وبسملة حسن، نورسين على، دينا مصطفى، مصطفى الغباشى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من، عبد الرحمن أحمد، مصطفى محمد، عبدالرحمن هشام، محمود محمد، زياد محمد، محمد على، كريم وليد، محمد حسن، محمد محمود، عمرو احمد، على أسامة، محمد سامح، مؤمن صبرى، سعد محمد، احمد محمد، جنا خميس،أسماء مجدى، حبيبة آدم، نهى عمرو، اية هشام، نغم ياسر، كنزى أيمن، نورهان أحمد،ميار هشام، نور أكرم، منيرة خالد، دينا أحمد، سلمى نسيم، نورسين محمد، بسملة محمود، نور أكرم، مريم أحمد، يمنى وحيد.